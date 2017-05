Mainfranken: Brummende Wirtschaft lässt Arbeitslosenquote sinken

Foto: Funkhaus Würzburg

Arbeitslosenzahlen sinken weiter. Im April waren 7495 Menschen in Mainfranken ohne Arbeit. Der bereits niedrige März-Wert hat damit nochmal um 450 Arbeitslose abgenommen. Damit ergibt sich der niedrigste Aprilwert seit 26 Jahren. Prozentual bedeutet das eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent – praktisch Vollbeschäftigung.Laut Eugen Hain, Leiter der Agentur für Arbeit, ist der heimische Arbeitsmarkt ordentlich ins zweite Quartal 2017 gestartet. Außerdem prognostiziert er, dass es in den kommenden Monaten “mit Volldampf“ weitergehen wird.Aufgrund gut gefüllter Auftragsbücher benötigen viele Unternehmen in der Region zusätzliches Personal. Davon profitieren momentan auch Langzeitarbeitslose und insgesamt Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt eher schwer haben, heißt es im aktuellen Arbeitsmarktbericht.

Erstellt: 03.05.17 - 10:41 Uhr



zurück zur Übersicht