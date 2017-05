Unterfranken: Gestohlene Fahrräder fast eine Million Euro wert

Foto: Jens Goetzke / pixelio.de

Fahrräder für fast eine Million Euro geklaut. Vergangenes Jahr wurden in Unterfranken Fahrräder im Wert von rund 985.000 Euro gestohlen. 2015 lag der Wert noch bei etwa 585.000 Euro.Der enorme Anstieg des Schadens durch geklaute Fahrräder liege unter anderem daran, dass immer mehr Menschen E-Bikes oder hochwertige Mountainbikes fahren, so die Polizei.Immer häufiger räumen Diebe auch ganze Geschäfte leer. Seit Ende Januar 2016 wurde in vier Fahrradgeschäfte in der Region eingebrochen. Der Schaden lag bei insgesamt über 185.000 Euro.Zudem wurden vergangenes Jahr mehr angeschlossene Fahrräder und in geschlossenen Räumen abgestellte gestohlen. Diese besonders schweren Fahrraddiebstähle haben letztes Jahr um rund 13 Prozent zugenommen.

Erstellt: 03.05.17 - 08:46 Uhr



zurück zur Übersicht