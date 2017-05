Würzburg: Klima-Studie am Faulhaberplatz

Foto: Funkhaus Würzburg

Klimatische Untersuchung am Faulhaberplatz in Würzburg. Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt hat am Dienstagnachmittag beschlossen, ein mikroklimatisches Gutachten in Auftrag zu geben. Dabei soll anhand von Computer-Simulationen untersucht werden, wie sich verschiedene Bebauungsvarianten am Platz auf das direkte Umfeld auswirken. Die Ergebnisse daraus sollen den Bürgern als Entscheidungsgrundlage für den Bürgerentscheid am 2. Juli dienen. Dann entscheiden die Würzburger, wie es mit dem Faulhaberplatz gegenüber des Mainfrankentheaters weiter gehen soll. Eine Bürgerinitiative fordert, den jetzigen Parkplatz zu einer Grünfläche umzugestalten. Die Stadt plant mit einem Geschäftshaus, Tiefgarage und einer zusätzlichen Grünfläche.

Erstellt: 02.05.17 - 18:44 Uhr



zurück zur Übersicht