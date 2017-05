Würzburg: Zeitkapsel auf Grafeneckart platziert

Foto: Stadt Würzburg

Arbeiten am Grafeneckart gehen voran. Am Dienstag wurde in der goldenen Kugel auf dem ältesten Teil des Würzburger Rathauses eine Zeitkapsel platziert. In ihr sind eine aktuelle Tageszeitung, ein Satz Euromünzen und das zugehörige Sitzungsprotokoll des Stadtrats enthalten. In den kommenden Tagen wird die Wetterfahne auf der Turmspitze aufgestellt und das Gerüst abgebaut. Am 24. Juni wird dann der sanierte Grafeneckart nach einem dreiviertel Jahr Bauzeit offiziell mit einem Bürgerfest gefeiert.

Erstellt: 02.05.17 - 16:57 Uhr



