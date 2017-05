Würzburg: Prozessauftakt um versuchten Mord im Döner-Imbiss

Foto: Funkhaus Würzburg

Teilgeständnis im Prozess um versuchten Mord im Döner-Imbiss. Ein 25-jähriger Mann hat am Dienstag vor dem Würzburger Landgerichts eingeräumt, seine Ex-Freundin kurz nach der Trennung in einem Döner-Imbiss in Marktheidenfeld attackiert zu haben. Er behauptet, dass er sie nur einschüchtern wollte, um den Grund zu erfahren, weshalb sich die Frau kurz zuvor von ihm getrennt hatte. Die Anklage spricht von mehreren “wuchtigen Messerstichen“ von hinten. Durch die Stiche Richtung Kopf, Hals und Rücken entstanden allerdings keine lebensgefährlichen Verletzungen.Der Mann schrieb vor dem Treffen einen Abschiedsbrief an seine Familie, den die Anklage als Ankündigung für den Mord an der Frau mit anschließendem Suizid wertet. Der Angeklagte beteuerte allerdings vor Gericht, dass er weder die Frau noch sich umbringen wollte.Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt, dann soll unter anderem das Opfer seine Aussage machen.

Erstellt: 02.05.17 - 15:54 Uhr



