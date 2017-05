Lohr: Verbesserte Auftragslage bei Bosch-Rexroth

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Einsparungsmaßnahmen bei Bosch-Rexroth scheinen zu wirken. In seiner Jahresbilanz teilt das Unternehmen aus Lohr mit, dass der Umsatz 2016 gegenüber dem Vorjahr zwar um rund 2,6 Prozent auf 4,99 Milliarden Euro gesunken ist. Allerdings stieg der Auftragseingang um 3,7 Prozent auf über 5 Milliarden Euro an. Offenbar geht es dem Maschinenbauunternehmen aus Lohr wieder etwas besser – auch die Prognosen des Unternehmens für 2017 fallen positiv aus. Demnach scheint der Stellenabbau der vergangenen Monate Wirkung zu zeigen: Momentan baut Rexroth deutschlandweit über 1100 Stellen ab.Obwohl die Mitarbeiter also weniger werden, steht eine größere Investition an. Laut Unternehmen ist vorgesehen einen Bürokomplex zu errichten. Voraussichtlich auf dem letzten großen und unbebauten Grundstück im Lohrer Industriegebiet Süd. Dorthin könnten dann die Mitarbeiter ziehen, die momentan noch in Containerbüros untergebracht sind.

Erstellt: 02.05.17 - 15:30 Uhr



