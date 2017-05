Unterfranken: 4400 Schüler starten ins Abitur

Foto: S. Hofschlaeger/pixelio.de

Beginn der Abiturprüfungen. In Unterfranken beginnen am Mittwoch knapp 4400 Schüler mit dem schriftlichen Abitur, 930 davon an Würzburger Gymnasien. Die Prüfungsphase startet mit Mathematik, nächste Woche folgen Deutsch und das dritte schriftliche Prüfungsfach. Vom 22. Mai bis zum 2. Juni laufen dann die mündlichen Prüfungen, entlassen werden die Abiturienten offiziell am 30. Juni.

Erstellt: 03.05.17 - 06:35 Uhr



