Würzburg: Investoren für Multi-Arena gefunden

Fotos: Architekturbüro Albert Speer und Partner

Großer Schritt in Richtung Multifunktionsarena. Die Investoren für den geplanten Bau unterhalb der Grombühlbrücke in Würzburg scheinen gefunden. Das berichtet zumindest die Zeitung Main-Post. Ob damit aber auch die Finanzierung des rund 35 Millionen Euro teuren Projekts geklärt ist, ist noch unklar. Das federführende Immobilienunternehmen Bader und auch das städtische Baureferat waren am Dienstag nicht zu erreichen.In den vergangenen Jahren wurde immer wieder über eine Multifunktionsarena gesprochen, die Pläne aber auch mehrfach verworfen. Mit der gefundenen Investorengruppe scheint die Halle hinter dem Hotelturm jetzt allerdings tatsächlich in greifbarer Nähe. Neben Handball und Basketball könnten dort Kongresse und auch Konzerte stattfinden, so der Plan des Architekturbüros Albert Speer und Partner. Je nach Veranstaltung können zwischen 5.100 und 7.400 Zuschauer Platz finden.

Erstellt: 02.05.17 - 14:25 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht