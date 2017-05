Mainfranken: Millionenförderung für Schulen und Kitas

Über 7,5 Millionen Euro. Mit so viel Geld fördert der Freistaat Bayern in diesem Jahr Bauprojekte in Mainfranken. So erhält Würzburg beispielsweise je eine halbe Million Euro für die Mönchbergschule oder die Kita Heiligkreuz. In Eibelstadt wird die Kita St. Nikolaus mit 1,1 Millionen Euro gefördert. Die Stadt Volkach erhält 1 Million für die Sanierung ihres Schulschwimmbads und Gemünden 800.000 Euro für ihre Schwimmbadsanierung.Förderfähig sind grundsätzlich Bau- oder Sanierungsarbeiten an Schulen, Kindertageseinrichtungen oder öffentliche Einrichtungen. Dafür nimmt der Freistaat Bayern im Jahr 2017 in diesem Jahr 500 Millionen Euro in die Hand. So soll gewährleistet werden, dass es in ganz Bayern – egal ob Stadt oder Land – eine ähnliche Versorgungssitutation gibt.

