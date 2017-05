Unterfranken: Viertklässler bekommen Übertrittszeugnis

Foto: Dieter Schütz/pixelio.de

In Unterfranken bekommen am Dienstag rund 10.000 Viertklässler das Übertrittszeugnis. Es ist eine Empfehlung welche weiterführende Schule die Kinder im nächsten Schuljahr besuchen sollen. Laut der Regierung von Unterfranken entscheiden sich rund 40 Prozent der Schüler fürs Gymnasium, jeweils 30 Prozent für Real- oder Mittelschule. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) vermutet aber, dass durch die Wiedereinführung des G9 in den nächsten Jahren wieder mehr Schüler aufs Gymnasium gehen. Viele Eltern hatten sich vom achtjährigen Gymnasium abschrecken lassen und ihre Kinder lieber auf die Realschule geschickt, so der BLLV. Die Anmeldefrist an den weiterführenden Schulen läuft vom 08.-12. Mai.

Erstellt: 02.05.17 - 12:35 Uhr



