Unterfranken: Bund Naturschutz fordert Wassereinsparungen der Landwirtschaft

Foto: Kurt Michel / pixelio.de

Die Landwirtschaft muss sich auf den Wassermangel einstellen. Das fordert der Bund Naturschutz Würzburg von den Landwirten in Mainfranken. Die Bewässerung auf den Feldern dürfe nicht länger in Konkurrenz zur Trinkwasserversorgung stehen. Die Landwirte müssten ihren Wasserverbrauch senken und anstatt einer Bewässerung von Oben auf Tröpfchenbewässerung auf den Feldern umstellen. Weiter müssten die Landwirte auch die Auswahl der angebauten Sorten nach dem Wasserverbrauch richten, so die Forderung.Vor allem Unterfranken leidet unter massiver Trockenheit. Trotz des aktuellen Regens konnten sich die Grundwasservorkommen in der Region nicht wieder erholen.

Erstellt: 02.05.17 - 11:13 Uhr



zurück zur Übersicht