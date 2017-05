Geiselwind: Sieben Verletzte durch Unfall von Fahranfänger

Weil er einen Moment unachtsam war hat ein Fahranfänger bei Geiselwind einen Unfall mit sieben Verletzten verursacht. Der 19-Jährige war am Montagnachmittag auf der Wiesentheider Straße in Richtung Schlüsselfeld unterwegs. Als der junge Mann kurz abgelenkt war geriet er mit seinem Wagen, in dem noch drei weitere Personen saßen, auf die Gegenfahrbahn. Dort rammte er den Pkw einer 27-Jährigen, so dass beide Fahrzeuge seitlich komplett aufgerissen wurden. Der Unfallverursacher sowie seine Mitfahrer wurden alle schwer verletzt. Im Wagen der 27-Jährigen wurden zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Straße wurde während der Bergung für mehrere Stunden gesperrt.

Erstellt: 02.05.17 - 09:40 Uhr



