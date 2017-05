Unterfranken: Mehr Prügeleien in der Nacht zum 1. Mai

Deutlich mehr Prügeleien. Insgesamt 14 Anzeigen wegen Körperverletzung hat die unterfränkische Polizei in der Nacht zum 1. Mai aufgenommen. Vergangenes Jahr waren es zwei. Insgesamt hat sich die Anzahl der Einsätze mit Zusammenhang zu den 1. Mai Feierlichkeiten verdoppelt. Laut Polizei waren bei den meisten Einsätzen die Beteiligten stark betrunken.Insgesamt neun Maibäume wurden in der Nacht angesägt. Die Täter würden dabei nicht nur einen Sachschaden, sondern auch die Gefahren eines unkontrolliert umstürzenden Maibaums in Kauf nehmen, so die Polizei.

Erstellt: 01.05.17 - 16:24 Uhr



