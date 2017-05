Lkr. Main-Spessart: Verfolgungsjagd nach versuchtem Maibaum-Sturz

Foto: Funkhaus Würzburg

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte versucht den Maibaum in Eußenheim im Landkreis Main-Spessart zu fällen. Mehrere Eußenheimer versuchten die Täter daran zu hindern und wurden dabei von ihnen angegriffen. Nachdem ein Feuerlöscher zum Einsatz kam flüchteten die Unbekannten. Drei von ihnen stiegen in ein Auto mit abgeklebten Kennziechen und fuhren Richtung Aschfeld davon. In Aschfeld konnte dann eine Polizeistreife die Verfolgung aufnehmen. An einem Waldstück nahe Aschfeld endete die Verfolgungsjagt. Die drei Insassen wurden festgenommen. Der Maibaum in Eußenheim war bereits in der Nacht auf Sonntag gefällt worden und musste neu aufgestellt werden.In der Nacht auf Montag wurden in Unterfranken insgesamt neun Maibäume angesägt.

Erstellt: 01.05.17 - 15:55 Uhr



