Würzburg: Friedliche Demo zum Tag der Arbeit

Fotos: Funkhaus Würzburg

Friedliche Demo am 1. Mai. Etwa 250 Menschen sind am Montag zum Tag der Arbeit durch die Würzburger Innenstadt gezogen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte dazu aufgerufen. Karin Dauer, Vorsitzende des DGB Unterfranken, sprach bei der Kundgebung am Unteren Markt unter anderem über das sinkende Renteniveau. Die Rente müsse für ein gutes Leben reichen, so Dauer. Außerdem forderte sie bessere Löhne für Frauen, insbesondere in weiblich dominierten Berufen.Zwischenfälle gab es bei der Demo keine. Die Polizei zeigte sich zufrieden mit dem friedlichen Verlauf.

Erstellt: 01.05.17 - 13:31 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



zurück zur Übersicht