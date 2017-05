Marktheidenfeld: Kleiner Junge auf Hüpfburg schwer verletzt

Foto: DRF Luftrettung

Bei einer Veranstaltung in Marktheidenfeld am Samstagnachmittag ist ein vierjähriger Junge schwer verletzt worden. Er war auf einer Hüpfburg vor einem der Luftpolster, als mehrere Kinder und ein 14-Jähriger von der anderen Seite gegen das Polster sprangen. Der Junge wurde dadurch aus der Hüpfburg geschleudert. Er schlug aus etwa 3,5 Metern Höhe auf den Kiesboden auf und wurde bewusstlos. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Vierjährige in ein Krankenhaus gebracht.Gegen den 14-Jährigen und die Aufsichtspersonen der Kinder wird jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Hüpfburg wurde stillgelegt und vom TÜV überprüft.

Erstellt: 01.05.17 - 12:32 Uhr



zurück zur Übersicht