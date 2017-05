Würzburg: Einbrecher wegen Einkaufstasche überführt

Einkaufstasche überführt Einbrecher. Am Samstagmittag ist ein 31-Jähriger im Würzburger Stadtteil Sanderau festgenommen worden. Er war in die Wohnung von zwei jungen Frauen mithilfe eines eigenen Schlüssels eingedrungen. Dort hatte er zwei Laptops in eine pinke Einkaufstasche gepackt und mitgenommen. Zufällig begegneten die beiden Frauen dem Einbrecher noch vor dem Haus und wunderten sich über die auffällige Tasche. Als sie in ihrer Wohnung bemerkten, dass eine pinke Einkaufstasche und zwei Laptops fehlten, riefen sie sofort die Polizei. Der Einbrecher wurde nur wenig später festgenommen und ist mittlerweile in Haft.

