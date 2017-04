Würzburg: Schwerer Unfall überschattet Residenzlauf

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein schwerer Unfall überschattet den Würzburger Residenzlauf. Am Sonntagnachmittag sind dabei zwei Teilnehmer verletzt worden, einer davon schwer. Während des Handbike-Rennens hatte ein Fahrradfahrer die abgesperrte Strecke im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings trotz Absperrung überquert. Dabei stieß er mit zwei Handbikern zusammen. Ein 44-Jähriger erlitt einen offenen Beinbruch, ein anderer Teilnehmer erlitt Abschürfungen.Der Unfallverursacher blieb kurz vor Ort, flüchtete dann aber. Die Polizei sucht jetzt den Radfahrer und Zeugen. Der Mann ist etwa 30-35 Jahre alt und hat kurze braune Haare. Er hatte ein weiß-blaues Fahrrad und trug Radlerkluft. Womöglich hat er sich bei dem Unfall leicht am Arm verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.Beim Residenzlauf siegte ein Kenianer beim Lauf der Asse, dem schnellsten der verschiedenen 10-Kilometer-Läufe. Der Kenianer Bernard Kimeli benötigte für die Strecke 28 Minuten und 12 Sekunden.

