Fußball: Rückschlag im Abstiegskampf für die Kickers

Foto: FWK

Die Würzburger Kickers haben eine Pleite einstecken müssen. Beim punktgleichen Mitaufsteiger Erzgebirge Aue verloren sie am Sonntagnachmittag mit 1:3. Dabei hatten die Kickers einen fatalen Fehlstart erwischt.Bereits in der dritten Minute gingen die Gastgeber in Führung. In der 18. Spielminute stand es dann schon 0:3 aus Sicht der Rothosen.In der Tabelle rutschen die Würzburger damit weiter ab und sind jetzt 15. Glück für die Kickers: Auch die Konkurrenten Fortuna Düsseldorf und 1860 München haben am Sonntag verloren. Den Kickers bleiben jetzt noch drei Spieltage, um sich vor einem drohenden Abstieg zu retten. Kommenden Samstag sind die Würzburger dann zu Gast bei Fortuna Düsseldorf.

Erstellt: 30.04.17 - 15:29 Uhr



