Werneck: Pferdestall ausgebrannt

Archivfoto: Funkhaus Würzburg

Feuer im Pferdestall. Im Wernecker Ortsteil Mühlhausen ist in der Nacht auf Sonntag eine Scheune mit angrenzendem Pferdestall in Flammen aufgegangen. Die Flammen wurden gegen 3 Uhr in der Nacht bemerkt. Verletzt wurde niemand. Alle Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Sechs Pferde waren entlaufen und konnten durch Helfer und die Polizei wieder eingefangen werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Feuerwehr war mit fast 150 Kräften im Einsatz.

Erstellt: 30.04.17 - 08:58 Uhr



