Kitzingen: Bei Rot in die Kreuzung eingefahren

Foto: Funkhaus Würzburg

Bei Rot über die Kreuzung. Am Samstag, kurz nach Mitternacht, befuhr eine 51jährige Pkw-Fahrerin die Schützenstraße und hielt an der roten Ampel vor der Repperndorfer Straße (B 8) an. Noch bevor die Ampel auf Grün umstellte fuhr die Frau in die Kreuzung ein und stieß mit dem Auto einer aneren Frau zusammen, die bei Grün stadteinwärts unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

Erstellt: 29.04.17 - 17:55 Uhr



