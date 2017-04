Karlstadt: Doppelte Fahrerflucht

Foto: Funkhaus Würzburg

Unbekannter verursacht gleich zwei Unfälle und flüchtet. Am Freitagnachmittag kam es zwischen Karlstadt und Stadelhofen gleich zu zwei Fahrerfluchten. Eine unbekannte Person fuhr über die Verkehrsinsel an der Würzburger Straße und beschädigte dabei das dortige Verkehrszeichen stark. Kurze Zeit später geriet derselbe Unbekannte in einer engen Linkskurve in den Gegenverkehr und touchierte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug, so dass unter anderem dessen Außenspiegel abgerissen wurde. Anschließend flüchtete der Fahrer erneut. Bei dem benutzten Fahrzeug handelt es sich um eine graue Mercedes A-Klasse.

Erstellt: 29.04.17 - 13:26 Uhr



