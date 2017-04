Basketball: Sieg gegen Jena

Foto: s.Oliver Würzburg

Dritter Sieg in Folge. Die Basketballer von s.Oliver Würzburg gewannen am Freitagabend zuhause mit 90:83 gegen Science City Jena. Bester Spieler der Partie war der Würzburger Lamonte Ulmer, der alleine bereits 28 Punkte warf.Gleich am Montag müssen die Würzburger aber schon wieder ran. Dann findet zuhause das letzte Saisonspiel statt und zwar gegen medi Bayreuth.

Erstellt: 28.04.17 - 22:28 Uhr



zurück zur Übersicht