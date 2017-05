Unterfranken: 31.000 Tonnen Streusalz verbraucht

Foto: Thomas Schmies/pixelio.de

Unterfranken mit geringem Streusalzverbrauch. Nirgendwo in Bayern wurde in diesem Winter weniger gestreut. Das hat Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck in Schweinfurt bekannt gegeben. Insgesamt verbrauchten die Straßenmeistereien in Unterfranken im letzten Winter rund 31.000 Tonnen Streusalz. Das sind circa 48.000 Tonnen weniger als in Oberbayern. Außerdem hat der Winterdienst in Unterfranken mit 7,8 Millionen Euro am wenigsten Kosten in Bayern verursacht. Auch hier führt Oberbayern mit 23,3 Millionen Euro die Liste an.Insgesamt verbrauchten die bayerischen Winterdienste im letzten Winter 350.000 Tonnen Streusalz und somit 90 Millionen Euro.

Erstellt: 04.05.17 - 05:26 Uhr



