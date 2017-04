Lohr: Bald wieder Zugverkehr innerhalb der Stadt?

Stadtbahnhof soll reaktiviert werden. Das hat Bürgermeister Mario Paul anlässlich der Halbzeitbilanz seines Amtes am Donnerstag bekannt gegeben. Es haben bereits Gespräche mit der Eisenbahngesellschaft stattgefunden, so Paul. Die Idee der Wiederinbetriebnahme spielt auch im neuen Mobilitätskonzept des Landkreises Main-Spessart eine Rolle. Paul will zunächst mit einer Prognoseberechnung herausfinden, ob die Nachfrage bei Reisenden ausreichend ist. Danach müsse man die Strecke sanieren und weitere Haltestellen schaffen. Laut Paul würden hierfür etwa das Industriegebiet oder auch das neue MSP-Zentralklinikum in Frage kommen. Ziel ist eine direkte Verbindung von Würzburg Hauptbahnhof über Lohr Bahnhof bis Lohr Stadt.Der Lohrer Stadtbahnhof ist seit 1977 für den Personenverkehr außer Betrieb. Mittlerweile fahren nur noch Güterzüge zwischen Lohr Bahnhof und Lohr Stadt.

