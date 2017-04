Würzburg: 1. Mai-Demo in der Innenstadt

Foto: DGB

Demonstration in der Würzburger Innenstadt. Der 1. Mai ist traditionell der Tag der Arbeit. Deshalb findet in Würzburg eine Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. Dazu werden zwischen 600 und 900 Teilnehmer erwartet. Im Mittelpunkt der Kundgebung steht die Würde des Menschen in der Arbeitswelt: Faire Löhne, sichere Arbeitsverträge, sowie Absicherung im Falle von Arbeitslosigkeit und Krankheit.Treffpunkt für die traditionelle Maidemonstration ist um 10:30 Uhr am Hauptbahnhof. Gegen 11 Uhr findet eine Kundgebung am Unteren Markt statt.

Erstellt: 30.04.17 - 07:50 Uhr



