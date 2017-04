Eisenheim: Trunkheitsfahrt fordert Todesopfer

Trunkenheitsfahrt fordert Todesopfer. Eine 20-Jährige, die am frühen Sonntagmorgen bei Untereisenheim angefahren wurde, ist an ihren schweren Verletzungen gestorben. Unfallverursacher war ein 18-Jähriger, der mit über 2,3 Promille am Steuer gesessen hatte. Er war zunächst geflüchtet, war in Untereisenheim aber mit seinem Fahrzeug im Straßengraben gelandet. Er selbst blieb dabei nahezu unverletzt, konnte sich aber nicht selbst aus seinem Auto befreien.Die Polizei sucht weiter nach Zeugen des Unfalls: die junge Frau war morgens gegen 3 Uhr 30 auf einem Weg zwischen Kaltenhausen und Untereisenheim angefahren worden.

