Würzburg: Dieb in Sportumkleide

Foto: Andreas Morlok/pixelio.de

Diebstahl in Sportumkleide. Am Donnerstagabend klaute ein Unbekannter aus einem Sportzentrum in Würzburg/Heidingsfeld mehrere Wertgegenstände. Unter anderem ließ er Geldbeutel, Mobiltelefone und Bargeld mitgehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 850 Euro. Die Polizei beschreibt den tatverdächtigen Mann als ca. 1,75 m groß, schlank mit südländischem Aussehen. Er hatte schwarze Haare und war circa 16-19 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt und eine schwarze Daunenjacke. Außerdem soll er Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Er war bei der Tat in Begleitung eines bisher unbekannten Mannes. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt: 28.04.17 - 15:32 Uhr



