Würzburg: Klima Markt lädt zum Experimentieren ein

Foto: Bernd Wachtmeister/pixelio.de

Würzburg im Zeichen des Klimaschutzes. Am Samstag findet auf dem Unteren Markt der “Klima Markt“ statt. Besucher können hier an verschiedenen Ständen rund ums Thema Klimaschutz experimentieren und mit Experten sprechen. Schwerpunkte sind beispielsweise klimaschonende Mobilität, nachhaltige Energie und mehr Grünflächen in der Stadt. Passend zum Klima Markt öffnet die alte Mainmühle ihre Türen und informiert über die moderne Stromerzeugung durch Wasserkraftwerke. Außerdem zeigen das Central im Bürgerbräu in Würzburg und das Casablanca in Ochsenfurt Filme zum Thema Klimawandel.Ab Freitag wird es auch musikalisch in Würzburg: Beim Knabenchorfestival der pueri cantores treten noch bis Sonntag zehn verschiedene Knabenchöre aus ganz Deutschland auf. Mit dabei sind unter anderem die Würzburger Domsingknaben und der Nachwuchs der Regensburger Domspatzen.

Erstellt: 29.04.17 - 07:14 Uhr



