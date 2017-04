Fußball: Abstiegsduell für die Kickers in Aue

Foto: Würzburger Kickers



David Pisot fehlt den Kickers wegen seiner 5. Gelben Karte; Foto: Würzburger Kickers David Pisot fehlt den Kickers wegen seiner 5. Gelben Karte; Foto: Würzburger Kickers

Wichtiges Duell im Abstiegskampf für die Würzburger Kickers. Am Sonntagnachmittag sind sie zu Gast bei Erzgebirge Aue. Die Gastgeber sind punktgleich mit den Kickers und nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf dem Relegationsplatz. Zuletzt zeigte sich der Mitaufsteiger aber in toller Form. Seit dem Trainerwechsel Anfang März haben sie 14 Punkte aus sieben Partien geholt und nur einmal verloren. Die Kickers hingegen warten immer noch auf den ersten Sieg in 2017. Zuletzt verloren aber auch sie nur eine von fünf Partien.Bernd Hollerbach muss am Sonntag wieder seine Abwehr umbauen. Junior Diaz fehlt verletzt und David Pisot ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Ihre Sperren haben hingegen Tobias Schröck und Emanuel Taffertshofer abgesessen.Das Sparkassen-Erzgebirgstadion in Aue wird im Heimbereich ausverkauft sein. Durch Umbaumaßnahmen passen derzeit nur knapp 10.000 Zuschauer rein. Die Kickers hoffen, dass sie rund 400 Fans nach Thüringen begleiten. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 Unentschieden. Anpfiff ist um 13:30 Uhr.

Erstellt: 29.04.17 - 07:23 Uhr



zurück zur Übersicht