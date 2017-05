Basketball: Zukunftsplanungen bei s.Oliver Würzburg

Wie geht es mit Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg weiter? Nach der eher durchwachsenen Saison 2016/17 möchte man in der neuen Spielzeit richtig durchstarten. Das anvisierte Ziel “Playoffs“ wurde dieses Mal deutlich verpasst, das soll sich nicht mehr wiederholen. Deshalb hat Trainer Dirk Bauermann trotz langer Sommerpause in den kommenden Wochen einiges zu tun. Nur drei Spieler aus dem aktuellen Kader haben bislang einen Vertrag für die kommende Saison: Max Ugrai, Nachwuchshoffnung Lukas Wank und Kapitän Kresimir Loncar.Bauermann wird nun in den kommenden Wochen den Kader noch einmal genau unter die Lupe nehmen und dem ein oder anderen eine Vertragsverlängerung anbieten. Vor allem die Deutschen Spieler wie Maurice Stuckey dürften dafür in Frage kommen. Auch wenn Bauermann öffentlich mit dem Einsatz der US-Amerikaner zufrieden ist, bleibt abzuwarten ob Spieler wie Jake Odum oder Lamonte Ulmer noch einmal für die Baskets spielen.Anschließend wird Bauermann den Spielermarkt genau sondieren, um die Mannschaft sinnvoll zu verstärken. Saisonstart für die neue Runde ist dann im Oktober.

