Schweinfurt: 62-Jähriger Fußgänger bei Unfall getötet

Foto: Funkhaus Würzburg

Fußgänger nach Unfall gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Autofahrer am Freitagmorgen in Schweinfurt einen Fußgänger angefahren. Zu dem Unfall kam es auf dem John F. Kennedy-Ring. Der 62-Jährige Fußgänger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, denen er wenig später in einem Krankenhaus erlag. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Unfallursache klären.

Erstellt: 28.04.17 - 17:21 Uhr



zurück zur Übersicht