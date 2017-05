Mainfranken: ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen beim Roten Kreuz

Foto: ver.di

Die Arbeitsbedingungen beim Roten Kreuz in Mainfranken müssen sich verbessern. Das fordert die Gewerkschaft ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Seit mittlerweile zwei Jahren versuche man vergebens, bessere Arbeitsbedingungen für die rund 1.000 Mitarbeiter in der Region zu erreichen. Leider habe sich das Rote Kreuz als Arbeitgeber bisher uneinsichtig gezeigt.Beispielsweise würden Rot-Kreuzler in ihren Bereitschaftszeiten häufig voll durcharbeiten. Dies werde aber nicht entsprechend bezahlt. Wäre es der Fall, hätten die Beschäftigten mehrere hundert Euro mehr im Monat, so ver.di. Zudem seien Dienstpläne oft so eng gestrickt, dass ein pünktlicher Feierabend auch nach langen Schichten nicht möglich sei. Dies gehe zur Lasten der Rot Kreuz Angestellten.

Erstellt: 08.05.17 - 07:15 Uhr



