Lkr. Main-Spessart: Schlechtes Ergebnis bei Alkohol-Testkäufen

Foto: J. Bredehorn

Jugendliche kommen in Main-Spessart zu leicht an Alkohol. Das ist das Ergebnis weiterer Testkäufe, die das Landratsamt gemeinsam mit der Polizei in den vergangenen Wochen durchgeführt hat. Bei 39 Testkäufen bekamen die Jugendlichen Lockvögel in 17 Fällen Alkohol verkauft, dabei wurden sie nicht mal nach dem Ausweis gefragt. Das Landratsamt spricht von einer erschreckend hohen Zahl. Auf die entsprechenden Verkäuferinnen und Verkäufer kommt jetzt ein Bußgeld zu. Landratsamt und Polizei appellieren an Verkäufer, konsequent nach dem Ausweis zu fragen.

Erstellt: 28.04.17 - 12:12 Uhr



