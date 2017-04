A81 / Gerchsheim: Autobahnauffahrt Richtung Würzburg gesperrt

Autobahnauffahrt bei Gerchsheim gesperrt. Ab Samstagmorgen können Autos dort nicht mehr auf die A81 in Richtung Würzburg auffahren. In den kommenden Monaten werden zwei Brücken saniert, das macht die Sperrung nötig. Dauern soll sie bis Ende Juni. Die Umleitung für Autofahrer in Fahrtrichtung Würzburg erfolgt über die Staatsstraße nach Kist. Die Ein- und Ausfahrt Gerchsheim in Richtung Heilbronn ist von der Sperrung nicht betroffen.

