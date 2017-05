Würzburg: Horrorclowns vor Gericht

Horrorclowns - Im letzten Jahr sorgte das Phänomen bundesweit für Schlagzeilen. Am Mittwoch muss sich das Amtsgericht Würzburg mit dem Thema befassen. Wegen Körperverletzung sind drei Frauen im Alter von 19 bis 23 Jahren angeklagt. Sie sollen im letzten September nachts in Güntersleben als Horrorclowns zunächst mehrere Autos angehalten haben, darunter einen Linienbus.Laut Anklage nahmen die drei dann Kinderspielzeug aus dem Garten eines Wohnhauses und klingelten an der Türe. Als die Frau öffnete, sollen die drei furchteinflößend vor ihr herumgesprungen sein. Die Frau ist seitdem traumatisiert. Ihr Mann, ein Polizist, konnte einen der Horrorclowns schnappen. Auf dem sichergestellten Handy fand die Polizei später Selfies der drei Angeklagten mit ihren Horrormasken.

Erstellt: 03.05.17 - 05:16 Uhr



