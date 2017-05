Würzburg: Versuchter Mord von Marktheidenfeld vor Gericht

Foto: Funkhaus Würzburg

Er wollte seine Ex-Freundin mit in den Freitod nehmen, deswegen muss sich am Dienstag ein 25-Jähriger vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Der Vorfall ereignete sich letzten Oktober in einem Döner-Restaurant in Marktheidenfeld. Der Angeklagte hatte sich dort mit seiner Ex-Freundin für eine Aussprache getroffen. Sein Ziel war es jedoch offenbar sie und sich zu töten. Nach dem Essen bedrohte er sie und zwang sie mit ihm in den Keller zu gehen. Als die 21-Jährige auf dem Weg nach unten um Hilfe rief, stach er mit einem Messer mehrfach im Kopf- und Schulterbereich zu. Erst als Angestellte eingriffen ließ der 25-Jährige von seinem Opfer ab. Die Frau hatte Glück, da die 20 cm lange Klinge des Messers abgerundet und extrem biegsam war. Sie trug nur oberflächliche Verletzungen davon. Vor der Tat hatte der Angeklagte einen Abschiedsbrief verfasst.

Erstellt: 02.05.17 - 06:43 Uhr



