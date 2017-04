Triefenstein: Brandursache ermittelt

Nach einem Brand im Lengfurter Ortsteil Triefenstein hat die Kripo die Ursache ermittelt. Wie berichtet ist es am Samstagmittag zu einem Brand in einem Fachwerkhaus gekommen. Nun fanden Beamte heraus, dass das Feuer in einer Mülltonne im Innenhof ausgebrochen war. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass Aschereste für das Entzünden verantwortlich sind.Wie hoch der Schaden durch das Feuer ist, steht bislang noch nicht fest.

