München/Unterfranken: Konzept gegen Trockenheit muss her

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Bayerische Landtag fordert Schritte gegen die Trockenheit in Unterfranken. Das Parlament hat am Donnerstag Umweltministerin Scharf dazu aufgefordert, bis zum Sommer ein Gesamtkonzept für ganz Franken vorzulegen. Sie soll zeigen, welche Wege die Staatsregierung kurzfristig, aber auch langfristig gegen die Trockenheit unternehmen will. Über den Winter konnten sich die Grundwasserspiegel in Unterfranken nicht erholen. Es fiel nur etwa ein Drittel der üblichen Niederschlagsmenge. Normalerweise können sich die Wasservorkommen auch nach trockenen Sommern über den Winter einigermaßen erholen.Schon jetzt müssen bei Trockenheit, beispielsweise über den Main-Donau-Kanal, hunderte Milliarden Liter Wasser in den Main gepumpt werden, um den Flusspegel stabil zu halten.

Erstellt: 28.04.17 - 06:47 Uhr



