Würzburg: Jugendliche sexuell belästigt

Zwei Männer haben eine 16-Jährige in Würzburg sexuell belästigt. Die Tat ereignete sich bereits am Samstag, dem 11 März, wurde aber erst jetzt angezeigt. Wie die Polizei berichtet hatte die Jugendliche das Kino in der Veitshöchheimer Straße am späten Abend verlassen und sich hinter dem Kino am Main aufgehalten. Dort sei sie von zwei unbekannten, angetrunkenen Männern angesprochen. Sie hätten sie dann festgehalten und an der Brust und dem Gesäß begrapscht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Die beiden Verdächtigen sind zwischen 25 und 30 Jahre alt. Einer von beiden sprach mit leicht ausländischem Akzent.Die Ausführlichen Beschreibungen der Tatverdächtigen:Der erste Tatverdächtige war etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er trug kurz geschnittene, glatte schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart. Nach Angaben der Geschädigten sprach er deutsch mit leicht ausländischem Akzent.Sein Begleiter war ebenfalls etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte einen ausrasierten Rahmenbart um die Mundpartie und hat dunkle Haare. Diese waren im Bereich der Seiten kurz geschnitten. Das Haupthaar war etwas länger und seitlich gekämmt.Hinweise nimmt die Polizei unter 0931/4572230 entgegen.

Erstellt: 28.04.17 - 05:21 Uhr



