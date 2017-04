Würzburg: Pulse of Europe stellt sich vor

Foto: Funkhaus Würzburg

Ja zu Europa – dafür setzt sich die Bürgerbewegung Pulse of Europe ein. Mittlerweile ist die Bewegung auch in Würzburg aktiv. Die Initiative macht sich für ein vereintes, demokratisches Europa stark – in dem Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit oder Toleranz und Respekt gelten. Die EU sei wichtig, um den Frieden zu sichern, natürlich müsse das Staatenbündnis aber auch weiterentwickelt werden.Die Initiative trifft sich bundesweit immer Sonntags um 14 Uhr. In Würzburg waren am vergangenen Wochenende rund 300 Teilnehmer auf den Marktplatz gekommen. Mit Europafahnen oder blauen Bändern soll dabei ein sichtbares Zeichen für den europäischen Gedanken entstehen.

Erstellt: 28.04.17 - 06:57 Uhr



