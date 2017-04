Würzburg: Mainfrankentheater präsentiert neuen Spielplan

Foto: Funkhaus Würzburg

Das Würzburger Mainfrankentheater hat am Donnerstagvormittag seinen Spielplan für 2017/2018 vorgestellt. Unter dem Motto “Aufbrüche, Umbrüche, Revolutionen“ laufen in der kommenden Spielzeit rund 50 Produktionen, darunter Schauspiel, Ballett und Konzerte. Den Anfang macht William Shakespeares “Was ihr wollt“ am 1. Oktober. Weitere Highlights sind beispielsweise Wolfgang Amadeus Mozarts “Così fan tutte“ oder die Oper “Der Barbier von Sevilla“. Der Vorverkauf der Karten für die neue Spielzeit startet am 1. Juli.

Erstellt: 28.04.17 - 06:47 Uhr



