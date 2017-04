Würzburg: Hochwertiges T-Shirt zerrissen

Foto: Funkhaus Würzburg

Im Streit hochwertiges T-Shirt zerrissen. In der Nacht zum Donnerstag ist es in einer Discothek in der Würzburger Augustinerstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen: Zunächst verbal, schließlich auch handgreiflich. Schließlich griff der eine den anderen an den Kragen und riss dabei das T-Shirt ein. Der Täter flüchtete schließlich unerkannt aus der Diskothek. Das Oberteil hatte einen Wert von 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 27.04.17 - 16:41 Uhr



