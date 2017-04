Unterfranken: Mit Vorsicht in den Mai tanzen

Foto: Sybille Daden/pixelio.de

Auch am 1. Mai ist nicht alles erlaubt. Die Polizei in Unterfranken ruft die Bürger bezüglich des 1. Mais zur Vorsicht auf, auch wenn die Beamten teilweise ein Auge zudrücken. So kann beispielsweise das Fällen eines bereits aufgestellten Maibaums lebensgefährlich sein oder hohe Sachschäden verursachen. Die Polizei rät außerdem zur Wachsamkeit im Straßenverkehr. Vor allem in ländlichen Regionen sind am 1. Mai viele Wandergruppen, auch in Straßennähe unterwegs. Insgesamt rechnet die Polizei auch in diesem Jahr vermehrt mit Einsätzen in der Freinacht und zum 1. Mai. Vergangenes Jahr waren die Beamten in Unterfranken 40 Mal zu Einsätzen rund um die Feierlichkeiten ausgerückt, bei mehr als der Hälfte handelte es sich um Ruhestörungen. Nicht selten war bei den Beteiligten viel Alkohol im Spiel.

Erstellt: 30.04.17 - 08:34 Uhr



zurück zur Übersicht