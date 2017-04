Würzburg: Hilfloser Rentner von Feuerwehr befreit

Foto: Funkhaus Würzburg

Doppelter Einsatz für die Feuerwehr. Gleich zweimal musste die Würzburger Feuerwehr am Donnerstagvormittag ausrücken. In der Lindleinsmühle hatte ein 87-jähriger Mann die Einsatzkräfte alarmiert. Er lag hilflos in seiner Wohnung und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür mit einem Werkzeug und brachte den Mann ins Krankenhaus.Zeitgleich ging ein Notruf aus der Innenstadt ein: Auf einer Dachterrasse hatte ein Blumentopf Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen aber schnell löschen.

Erstellt: 27.04.17 - 15:24 Uhr



zurück zur Übersicht