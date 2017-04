Würzburg: Haft nach Sex-Attacke in Toilette

Foto: Funkhaus Würzburg

Haft nach versuchter Vergewaltigung. Das Amtsgericht Würzburg hat am Donnerstag einen 27-Jährigen zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte gestanden, Ende November eine Frau in der Damentoilette eines Clubs in der Sanderstraße angegriffen zu haben. Er hatte die Frau in einer Kabine überfallen, am Hals gepackt und Sex gefordert.Seine Version, er habe zu viel getrunken, sich in der Toilette geirrt und die Frau spontan angegriffen nahm ihm das Gericht nicht ab. Die Strafe zur Bewährung auszusetzen, wie von Verteidigung und Staatsanwaltschaft gefordert, lehnte das Gericht ab.

