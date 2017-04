Basketball: Saisonabschluss für s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg - Viktor Meshko

Noch zwei Heimspiele für s.Oliver Würzburg. Am Freitag und Montag bestreitet die Mannschaft von Dirk Bauermann ihre letzten beiden Saisonspiele vor heimischem Publikum. Zunächst geht es gegen Science City Jena, am Montag wartet dann der fränkische Konkurrent medi Bayreuth zum Derby.Die Gäste aus Thüringen stehen tabellarisch direkt vor den Würzburgern. Mit zwei Siegen von den Baskets könnten sie aber noch eingeholt werden. Doch gerade auswärts ist Jena gefährlich. Mehr als die Hälfte der Siege feierten sie in fremden Hallen.Die Mannschaft von s.Oliver Würzburg zeigt im Saisonendspurt aber noch einmal was sie eigentlich drauf hat. Drei der letzten vier Heimspiele wurden gewonnen, vergangenes Wochenende gelang sogar der erste Auswärtssieg seit Mitte November. Nun wollen sie sich mit zwei Heimsiegen von ihren Fans versöhnlich verabschieden. Das anvisierte Saisonziel Playoffs wurde jedoch deutlich verfehlt. Am Freitag ist Spielbeginn um 20:30 Uhr, am Montag geht’s um 15:30 Uhr los.

