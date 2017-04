Marktheidenfeld: Fertiggarage kracht auf Führerhaus

Foto: Funkhaus Würzburg

Ladung verrutscht. Am Mittwochnachmittag ist in Marktheidenfeld eine Fertiggarage auf das Führerhaus eines Lastkraftwagens gerutscht. Der Fahrer des Lkw hatte vor einer Kreuzung abgebremst, dabei rutschte ihm seine schwere Last auf die Fahrerkabine. Der Fahrer blieb unverletzt, die Straße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Erstellt: 27.04.17 - 13:39 Uhr



