Würzburg: Sammlermünze sorgt für Verkehrs-Chaos

Foto: Funkhaus Würzburg

Vor der Bundesbank in der Würzburger Mönchbergstraße hat es am Donnerstagmorgen Verkehrschaos gegeben. Grund war die Ausgabe der neuen Fünf-Euro-Sammlermünze. Etliche Menschen wollten sie gleich am ersten Tag abholen. Die neue Münze enthält einen roten Polymer-Ring. Wegen der Beliebtheit der Münze wird täglich pro Person nur eine Münze ausgegeben. Bereits vor einem Jahr war eine Fünf-Euro-Sammlermünze ausgegeben worden. Insgesamt gibt es zwei Millionen Exemplare.Ein Sprecher der Bundesbank bestätigte, dass der Vorrat der Münze noch ein paar Tage ausreichen wird.

Erstellt: 27.04.17 - 11:39 Uhr



