Hammelburg: Soldat unter Terrorverdacht festgenommen

Soldat unter Terrorverdacht. Ein 28-Jähriger Bundeswehrsoldat ist bei einem Lehrgang in Hammelburg festgenommen worden. Er soll eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorbereitet haben. Die Ermittler gehen bei dem Anschlag von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Der Mann soll sich Ende 2015 unter einem falschen Namen als syrischer Flüchtling ausgegeben und Asyl beantragt haben.Eigentlich stammt der 28-Jährige wohl aus Offenbach, stationiert war er bei der Bundeswehr im französischen Illkirch. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler offenbar, weil er im Januar am Flughafen Wien eine geladene Schußwaffe deponiert hatte. Als er sie im Februar wieder holen wollte, wurde er vorübergehend festgenommen. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt 16 Objekte in Deutschland, Österreich und Frankreich durchsucht.

Erstellt: 27.04.17 - 10:58 Uhr



